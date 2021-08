Von der „Palz“ bis ins „Hotel California“

„Die Palz, die is schää“ – diese wunderbare einheimische Version des Klassikers „Champs Élysées“ von Joe Dassin erklang am Freitagabend auf dem Schlossplatz und begeisterte die Zuhörerschaft!

Die Schwetzinger Band „Dschässlong“ unterhielt das Publikum hervorragend mit Ohrwürmern aus Frankreich, Italien, den USA und Deutschland. Manfred Kern (Bass, Mundharmonika) und seine Mitstreiter Klaus Zorn (Akkordeon), Peter Pfeuffer (Gitarre) und Rolf Lautenbach (Percussion) präsentierten auf Einladung der Jazzinitiative die unterschiedlichsten Lieder, die das Publikum zum Mitsingen und Mittanzen animierten. So zum Beispiel auch die italienischen Klassiker „Marina“ und „Volare“ oder das wunderbare „Hotel California“ von den „Eagles“ oder „Long Train Running“ von den „Doobie Brothers“.

Ein absoluter Hit war natürlich auch der pfälzische „Dampfnudel-Blues“. Alles in allem ein sehr vergnüglicher musikalischer Sommerabend, den der neue Vorsitzende der Jazzinitiative, Manfred Kern, inszenierte.

Am Freitag, 13. August, gibt es bei der Schlossplatzmusik nochmals einen ganz anderen Schwerpunkt. Denn es tritt dann das „Sachie Matsuchita Trio“ auf. Die japanische Pianistin wird begleitet von ihrem Mann Markus Krämer am Bass und vom gemeinsamen Sohn an der E-Gitarre. Ein Muss für alle Jazzfans. Der Eintritt ist wie immer frei. zg

