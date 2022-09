Von Heizlösungen und Fahrspaß - selbst für Hunde

Schwetzingen. Das erste Elektromobil wurde bereits im 19. Jahrhundert erfunden. Gustave Trouvés dreirädriges Vehikel, welches er mit Bleiakkumulatoren betrieb, gilt in der Geschichte offiziell als das erste anerkannte Elektrostraßenfahrzeug. Wir sprechen hier vom Jahr 1881. Diese Historie verbindet die 18. ASC-Classic-Gala im Schlossgarten Schwetzingen, bei der an diesem Wochenende um die 160 automobile Raritäten zu sehen sind, mit der Ecomobil-Gala vor den Toren des kurfürstlichen Prachtbaus. Klimagerechte Fortbewegung mit allem, was dazugehört, steht auf dem Schlossplatz zwei Tage im Mittelpunkt, und zwar kostenfrei für Besucher.

Der Auftakt am Samstag war verregnet – dabei spielt doch die Kraft der Sonne keine unbedeutende Rolle im Bereich der erneuerbaren Energien. Sie wird zum Beispiel zum Betreiben von Photovoltaik (PV) benötigt, die wiederum den Strom zum Laden der Akkus von E-Autos, -Bikes und -Rollern liefert. Martin Heckmann, Maschinenbauingenieur und einer der Geschäftsführer von blue-oak Mannheim, ist seit einigen Jahren bei der Ecomobil-Gala dabei. Hier hat er mit seinem Team auch zum ersten Mal Balkonkraftwerke (Mini-PV-Anlagen) vorgestellt. Und die sind gefragter denn je. Das hängt unter anderem mit bestehenden Fördermöglichkeiten zusammen, die es auch in Schwetzingen gibt. Bis zu 300 Euro Zuschuss können hierfür fließen, die Informationen dazu erteilt das städtische Klimabüro. „Heizen und kühlen ohne Netzstrom“ steht zudem auf einen Flyer, der die Aufmerksamkeit vieler Gäste auf sich lenkte. Das autarke Klimasplitgerät wird dabei mit PV-Modulen direkt gekoppelt. Es kann unabhängig vom Netzstrom betrieben oder für selbigen ein Leistungslimit eingestellt werden – in Anbetracht der Energiepreisentwicklung eine spannende Heizmöglichkeit für den Hausgebrauch genauso wie für Büros.

Ohne seinen Moovi möchte Günther Klaiber nicht mehr in den Urlaub, zeigte er an seinem Stand die Vorteile des E-Scooters auf. Das gefederte und klappbare Vehikel, das bequem in eine Tasche gepackt und (auch auf dem Rücken) getragen werden kann (neun Kilo schwer), ist bis zu 20 Stundenkilometer schnell und hat eine Reichweite bis zu 30 Kilometern. Das Besondere sind die Ausführungen mit Einkaufskorb, einem Hundekörbchen, in dem der Vierbeiner sicher sitzt, und einem Gepäckträger für einen Bierkasten. Der Transport von Lasten bis zu 30 Kilo ist möglich. Das ist aber nicht das Einzige, worüber Günther Klaiber aufklären kann: „Riechen Sie mal“, animierte er Interessierte, an einem Fläschchen zu schnuppern. „Das ist erneuerbarer Diesel, aus Frittierfett von McDonald’s gewonnen.“ Diese von dem Unternehmen Neste auf den Weg gebrachte Lösung setzt zum Beispiel die Deutsche Bahn ein.

Im Laufe des Samstags nutzen Besucher die Möglichkeit, etwa Carbon-Laufräder zu testen und sich rund um E-Autos beraten zu lassen. In Norwegen, berichtete Schwetzingens Oberbürgermeister Dr. René Pöltl bei der offiziellen Eröffnung, würden sehr viele E-Autos fahren. 82 Prozent der im ersten Quartal angemeldeten Fahrzeuge wären elektrobetrieben. „Die machen einfach“, lobte er die unerschrockenen Skandinavier. Daran solle sich Deutschland, das immer nur Probleme diskutiere, mal ein Beispiel nehmen.

Die 7. Ecomobil-Gala ist an diesem Sonntag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zwischen 11 und 16 Uhr gastiert die AGFK-Cargobike-Roadshow auf den Kleinen Planken in der Fußgängerzone. Hier können E-Lastenräder getestet werden. Zwölf verschiedene Modelle stehen zur Verfügung. Auf dem Schlossplatz wird zeitgleich eine Fahrradcodierung angeboten: Zwischen 10 und 18 Uhr kann man sich sein Rad oder den E-Bike-Akku für 15 Euro (ADFC-Mitglieder 8 Euro) mit einer Nummer versehen lassen.