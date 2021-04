Von Lob und Plauderei

Die Ansicht, dass gelegentliches Lob oder ein Kompliment das Leben leichter machen, ist in Deutschland nicht so verbreitet. Im Schwäbischen lobt man zögerlich mit „ned gschimpft isch globt gnua“. Auch in Franken oder Norddeutschland gibt es ähnliche Formulierungen. Ausnahmen zu dieser Nicht-beschwert-ist-Anerkennung-genug-Einstellung findet man eher bei unseren rheinischen Mitbürgern.

Auf dem Rückzug ist aber auch die Konversation, also Plaudereien am Rande. Meist wird inzwischen ein Anliegen ohne Umschweife direkt auf den Punkt gebracht. Dazu verwendet man, wie oft im Geschäftsleben, entsprechende „Worthülsen“. Manche Gesprächsverläufe sind dadurch so austauschbar wie die Stichworthappen per Smartphone, die mit den immer gleichen Emojis garniert sind.

Diese Medien sind ja weltweit verbreitet, dennoch gibt es in manchen Ländern noch eine größere Vorliebe für Konversation und Komplimente. Der „Stern“-Autor Michael Streck war mit Frau und zwei Töchtern einige Jahre als Korrespondent in den USA. In seinem Erinnerungsbuch „Stars & Stripes und Streifenhörnchen“ beschreibt er die Erlebnisse seiner Familie im „privaten Amerika“. Die politischen Gräben waren schon damals – lange vor Trump – ziemlich tief. Die persönlichen Begegnungen mit Nachbarn, in der Schule der Töchter oder den Menschen auf der Straße empfanden sie aber fast immer als sehr angenehm. Die Norddeutschen erstaunte immer wieder der Charme und die Hilfsbereitschaft ihrer amerikanischen Mitbürger. Im persönlichen Umgang sind nämlich Komplimente und Lob selbstverständlich. Das gilt schon allein für den Versuch, Dinge gut zu machen, auch wenn sie dann mal nicht so gut klappen. Die Rückkehr nach Deutschland war dann für die Familie gewöhnungsbedürftig. Sie vermisste viele der lieb gewonnenen sprachlichen Umarmungen.

Was in Amerika selbstverständlich scheint, muss hier und anderswo inzwischen trainiert werden. Wie in Deutschland gibt es seit Neuestem bei einer Londoner Universität Seminare für Juristen in „chit-chat“, der Kunst der Plauderei und des spontanen Gesprächs. Kanzleien und Unternehmen haben nämlich festgestellt, dass die Studenten zwar digital arbeiten, Konzepte erstellen und ausformulieren können, aber eine Hemmschwelle bei unvorbereiteten Gesprächen haben. Freundesrunden könnten dabei eine gute Trainingsbasis für Kommunikation sein – ganz ohne Seminargebühr. Freuen wir uns darauf! Und zwischendurch auch schon mal auf das eine oder andere Kompliment.

