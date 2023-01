Von Meditationen bis zu digitalen Kniffen

Mit mehreren Angeboten zeigt die Volkshochschule Bezirk Schwetzingen in den nächsten Wochen die Vielfalt an Themen, die von der beliebten Einrichtung abgedeckt werden.

„Die Augen – Der Spiegel unserer Seele“, heißt es zunächst. Kein Organ spiegele so präzise den jeweiligen Gemütszustand und die seelischen Vorgänge wider wie die Augen. Augenprobleme zeigten daher den energetischen Zustand des ganzen Körper-Seele-Geist-Systems auf. Daher könnten Augenstörungen mit ganzheitlichen energetischen Heilmethoden sehr günstig beeinflusst werden.

Augenübungen zur Selbsthilfe

Die Teilnehmer dieses Kurses erfahren an diesem Abend, mit welchen möglichen Blockaden Augenprobleme zusammenhängen könnten, welche Energie-Meridiane davon betroffen sein könnten und wie man störende Blockaden beseitigen könne. Auch die Ernährung spiele dabei eine große Rolle und es gibt in diesem Workshop Selbsthilfe-Augenübungen, die die Augenfitness erhöhen sollen.

Der Kurs findet im Gebäude der Volkshochschule am Montag, 16. Januar, ab 18 Uhr statt und dauert rund drei Stunden. Anmeldung müssen bis Freitag, 13. Januar, vorgenommen worden sein.

Eine Einführung in Adobe Lightroom mit dem eigenen Laptop entführt in digitale Welten. Adobe Lightroom ist ein Werkzeug für produktive Digitalfotografen – die digitale Dunkelkammer mit Archivschrank zur komfortablen Bildverwaltung und -entwicklung.

Digitale Bildbearbeitung

Die übersichtliche Lightroom-Bibliothek verschaffe einen raschen Blick auf große Bildbestände durch Verschlagworten, Bewerten, Gruppieren und Filtern. In Lightroom können die Anwender alle wichtigen Korrekturen wie Weißabgleich, Tonwertkorrekturen, Rauschreduktion, Schärfung und so weiter durchführen.

Oft arbeiten Fotografen in dieser Anwendung mit RAW-Dateien, aber auch JPEG-Dateien kann man in Lightroom verbessern. Auch für die Ausgabe als Fotobuch, Diashow oder Webgalerie hat Lightroom die passenden Werkzeuge an Bord. Die beiden Kurseinheiten finden am Freitag, 20. Januar, von 18 bis 21 Uhr und am Samstag, 21. Januar, von 10 bis 17 Uhr in der Volkshochschule statt. Anmeldung müssen bis Freitag, 13. Januar, vorgenommen worden sein.

Zu sich selbst finden

„Meditation – Gedanken beruhigen, zu sich selbst finden“ ist der Titel einer praktischen Einführung mit mehreren Methoden. Meditation, richtig praktiziert, helfe aus dem Kreislauf der Gedanken auszusteigen und in einen Zustand angenehmer, gelöster Wachheit zu gelangen. Dieses „Bei sich selbst“-Sein entstresse und fördere die Fähigkeit, zu persönlichen Einsichten zu kommen und richtige Entscheidungen zu treffen.

Im Seminar werden mehrere verschiedene, für jedes Alter durchführbare Meditationsmethoden praktiziert, damit die Teilnehmer die für sie selbst wirkungsvollsten herausfinden können.

Die Teilnehmer lernen, wie man dabei richtig und zugleich bequem im körperlichen Schwerpunkt sitzt – entweder auf dem Stuhl oder auf dem Boden.

Der Kurs im Haus der Schwetzinger Volkshochschule findet am Samstag, 21. Januar, zwischen 14 und 18 Uhr statt. Anmeldung müssen bis Mittwoch, 18. Januar, vorgenommen worden sein.

Verschlüsselter Safe

Außerdem gibt es einen Workshop „Sichere PC- und Daten-Verschlüsselung“. In diesem Kurs wird ein verschlüsselter Safe auf der Festplatte angelegt, in dem man alle sensiblen Dateien wie Geschäftspapiere, Liebesbriefe, Fotos, Filme und ähnliche Formate vor fremden Augen schützen kann. Damit geht man auf Nummer sicher, falls der Laptop gestohlen wird, verloren geht oder in Reparatur muss.

Daneben wird gezeigt, Daten sicher zu löschen, und wie man mit einfachen Verschlüsselungsprogrammen Dateien versenden kann. Die Bedienung der Software ist denkbar einfach. Der Kurs ist am Samstag, 21. Januar, von 10 bis 14.45 Uhr. Anmeldung bis 19. Januar. zg