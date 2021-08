Von Puder, Pomade und viel Parfüm

Durch den Schlossgarten Schwetzingen flanieren wie im 18. Jahrhundert – das können Besucher am kommenden Sonntag, 8. August, um 14.30 Uhr bei der Sonderführung „Puder, Pomade und Parfüm“. Dabei werden die geschulten Gästeführer mit den Besuchern in das Schönheitsideal zu Carl Theodors Zeiten eintauchen – und dabei sicher für den einen oder anderen Schmunzler sorgen.

Flanieren im Garten? Nur mit Sonnenschirm! Gefährliche Rezepturen für Schminke sorgten zudem für vornehme Blässe. Der Adel hatte einen großen Bedarf an kostbaren Parfüms, ja, selbst Raumdüfte gab es. Strahlend weiße Wäsche mit Spitzenbesatz täuschte Sauberkeit vor. Was Schönheit im 18. Jahrhundert bedeutet – das zeigt dieser Gang „Puder, Pomade und Parfüm“ am Sonntag durch den Schlossgarten.

Maximal 20 Teilnehmende

Wegen der beschränkten Teilnehmerzahl auf maximal 20 ist eine Anmeldung unter der Telefonnummer 06221/ 65 88 80 erforderlich. Dr. Gabriele Gerigk, Waltraud Ehret, Dr. Christoph Bühler, Heide Roth-Bühler oder Marion Stratmann werden die Gäste begleiten.

Die Führung dauert zirka eineinhalb bis zwei Stunden und kostet Erwachsene 12 Euro (ermäßigt 6 Euro, Familien 30 Euro). Es gelten die aktuellen Abstands- und Hygienevorschriften innerhalb der Corona-Verordnung des Landes. zg

