Von Vater zu Vater zu Vater . . .

Die Metzgerei Back in der Friedrichstraße 54, die bereits mehrfach vom Fachblatt „Der Feinschmecker“ als Fünf-Sterne-Metzger ausgezeichnet wurde, kann mit ihren Filialen in der Mannheimer Straße 47 und in der Wilhelmstraße 40 in Plankstadt auf eine sehr lange Tradition zurückblicken.

Heinrich Georg Back (51), der von 1985 bis 1988 den Metzgerberuf erlernte und wenig später seinen Meister machte, führt seit 2007 den Betrieb nunmehr in vierter Generation. Sein Sohn Heinrich Xaver (21), der vor zwei Jahren seine Ausbildung als Prüfungsbester abschloss und auch bald den Meister machen möchte, ist auch im väterlichen Betrieb beschäftigt.

Heinrich Xaver Back (21) tritt in die Fußstapfen seines Vaters Heinrich Georg Back (51) und wird die Familienmetzgerei einmal in fünfter Generation übernehmen. © Privat

Die Metzgerei Back hat ihren Ursprung in Rot. Urgroßvater Heinrich Back gründete 1896 dort das Stammhaus. Sohn Heinrich Karl Back, der Anfang der 1950er Jahre seine Lehre abschloss und 1959 nach Schwetzingen kam, führte das Familienunternehmen weiter. Die Metzgerfamilie Back hat den Traditionsberuf somit immer weiter besetzen können, auch in den Zeiten, in denen dem Handwerk oft der Nachwuchs fehlt.

Dass mit seinem Sohn Heinrich Xaver in dem Familienbetrieb die nächste Generation in die Fußstapfen der Väter getreten ist, freut den aktuellen Chef Heinrich Georg. Dabei sei es gar nicht unbedingt ausgemacht gewesen, dass der Junior auch den Beruf des Metzgers wählt. Seine Lehre absolvierte der 21-Jährige wie sein Vater damals auch bei der Metzgerei Jörger in Ketsch. Selbstverständlich darf der „kleine Henner“ seine eigenen Ideen in die vielfach ausgezeichnete Metzgerei, übrigens der letzte in Schwetzingen produzierende Betrieb, einbringen. Er wird das Familienunternehmen einmal in fünfter Generation übernehmen. vw

