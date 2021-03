Kreis. Derzeit sind dem Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises, das auch für die Stadt Heidelberg zuständig ist, insgesamt 604 positiv auf Sars-CoV-2 getestete Fälle bekannt, bei denen Varianten festgestellt wurden (Stand: 2. März). Die Fälle verteilen sich auf 49 Kommunen im Kreis und auf die Stadt Heidelberg, wobei viele Fälle bereits abgeschlossen waren und im Nachgang sequenziert wurden. So war die erste Person im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes, bei der im durch eine spätere Untersuchung des Universitätsklinikums der Nachweis einer Virusvariante vorlag, kurz vor Weihnachten positiv auf eine Infektion mit Corona getestet worden.

Bei 266 der momentan 489 aktiven Fälle im Rhein-Neckar-Kreis wurden Virusvarianten detektiert. 104 davon sind der Variante B.1.1.7 (das ist die sogenannte britische Variante), vier der Variante B.1.351 (südafrikanische Variante) sowie in 19 Fälleneiner weiteren Mutation zuzuordnen. In Heidelberg gehen ebenfalls mehr als die Hälfte, nämlich 55 der 104 aktiven Fälle auf eine Infektion mit einer Virusvariante zurück. 34 davon sind der britischen Variante B.1.1.7 sowie drei Fälle einer weiteren Variante zuzuordnen. Alle restlichen Proben sind noch nicht vollständig sequenziert.

Übertragbarkeit ist höher

„Die Zahlen machen deutlich, dass die Virusvarianten überall in der Region vorhanden sind und die Neuinfektionen nur noch zu weniger als der Hälfte auf den Wildtyp zurückzuführen sind“, sagt Dr. Andreas Welker, stellvertretender Leiter des Gesundheitsamtes. Man beobachte diese Entwicklung sehr genau, denn nach wie vor sei nicht klar, inwiefern sich durch die Varianten der Schweregrad der Erkrankung und die Übertragbarkeit im Vergleich zum normalen Coronavirus verändern können. „Der englische Ausdruck ,Variant of Concern‘ (,besorgniserregende Variante’) trifft es ganz gut“, sagt Dr. Welker. Sollten die Varianten wirklich für einen erhöhten R-Wert – dieser gibt an, wie viele Menschen ein Infizierter im Schnitt ansteckt – sorgen, sei es umso wichtiger, die AHAL-Regeln (Abstand halten, Hygiene-Maßnahmen, geeignete Schutzmasken tragen, regelmäßig lüften) zu beachten, rät Welker. zg