Vor allem junge Menschen nutzen Impfangebot

Ein mobiles Impfangebot wurde am Samstag parallel zur Corona-Teststation auf dem Parkplatz von Möbel Höffner angeboten. 140 Impfdosen waren vorhanden. Allein in der ersten halben Stunde der Aktion wurden 20 Bürger gegen das Coronavirus geimpft, erzählt Joachim Schulz, der Betreiber der Teststation. Insgesamt, so am Ende des Tages seine Einschätzung, sei das Ergebnis zufriedenstellend.

Daina Ali wartet auf ihre Spritze. Die 15-Jährige hat von der Aktion in dieser Zeitung gelesen und holt sich an diesem Tag ihre zweite Impfung ab. Auch Mike Götzmann lässt sich mit einer Impfung gegen Covid-19 schützen. Er ist 18 Jahre alt und steht vor Vorstellungsgesprächen, bei denen die 3-G-Regel gilt. Für ihn, so sagt er im Gespräch mit der Redaktion, ist die Impfung die beste Lösung.

Das mobile Impfangebot bei Höffner wurde hauptsächlich von jungen Menschen bis Mitte 30 angenommen, so Initiator Schulz. Einen besonderen Ansporn stellte die Gutscheinaktion von Möbel Höffner dar: Jeder, der sich impfen ließ, erhielt einen Wertbon, den er im Möbelhaus einlösen könnte.

Auch das Drive-through-Testzentrum war am Samstag flankiert. Die Schnelltest-Abstriche werden vor Ort ausgewertet. PCR-Tests wiederum kommen in ein Labor. Dort wird das Erbmaterial so oft vervielfältigt, dass das Coronavirus auch in kleinen Mengen schon nachgewiesen werden kann. Dabei wird der Fluoreszenz-Resonanz-Energie-Transfer durchgeführt, kurz FRET. So werden die Sequenzen, in denen, falls vorhanden, das Virus steckt, sichtbar gemacht. Dieses Verfahren dauert meist vier bis sechs Stunden. Daher gibt es die Ergebnisse der PCR-Test frühestens nach 24 Stunden, spätestens jedoch in 48 Stunden.

Angekündigt war am Samstag auch ein mobiles PCR-Testlabor, eines der wenigen in Deutschland, wie Joachim Schulz im Vorfeld der Redaktion sagte. Es kam dann jedoch nicht, weil es woanders dringend gebraucht wurde, so der Initiator bedauernd.