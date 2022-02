Vor Mannheimer Supermarkt gestohlener Hund aufgetaucht - Tatverdächtige festgenommen

Mannheim. Die Polizei hat eine Tatverdächtige festgenommen, die am Montagnachmittag einen Hund vor einem Supermarkt in der Mannheimer Innenstadt gestohlen haben soll. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, sei man auf die 21-ährige Wohnungslose zunächst aufgrund ihres betrunkenen Verhaltens aufmerksam geworden. Sie war am Dienstagabend mit dem vermissten Husky-Labrador-Mischling in der Straßenbahn unterwegs gewesen.

Auf die Beamten reagierte die Frau stark aggressiv und bewarf sie unter Beleidigungen und Drohungen mit Gegenständen, so die Mitteilung der Polizei. Unter erheblichem Kraftaufwand konnte die 21-Jährige zum zuständigen Polizeirevier nach Neckarau transportiert und anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert werden. Sie war bereits wegen ähnlich gelagerter Taten polizeilich bekannt.

Gestohlener Hund Ricky ist wiedergefunden worden. © Polizeipräsidium Mannheim

Der rechtmäßige Besitzer des geklauten Hundes Ricky erhielt seinen Vierbeiner wohlbehalten noch am Dienstagabend zurück.

