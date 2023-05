Vorbild Schwetzingen?

Für einen Termin in Karlsruhe war die S 9 direkt ab dem Schwetzinger Bahnhof eine gute Wahl. Weder Verspätung, Zugüberfüllung oder ungeplanter Halt unterwegs, beeinträchtigten die Fahrt. In Karlsruhe kann man sehr viele Ziele im großen Umkreis mit der Straßenbahn erreichen, in die Innenstadt auch durch den „U-Strab-Tunnel“.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine beeindruckende Anlage und nach einer Kostenexplosion auf weit über eine Milliarde Euro, nach Stuttgart 21 eines der teuersten Projekte in Baden-Württemberg. Die teils heftigen Diskussionen sind inzwischen bei vielen Karlsruhern einem gewissen Stolz gewichen. Kunst am Bau in Form von Lichtinstallationen in den einzelnen Stationen bringen Glanz in die Stadt. Markus Lüpertz, einer der bekanntesten Maler und Bildhauer unserer Zeit und einst Professor an der Karlsruher Kunstakademie, schuf nach ebenfalls vielen Diskussionen, ein monumentales Kunstwerk: Genesis, also die Schöpfungsgeschichte in 14 Bildern (jeweils vier mal zwei Meter groß).

In jeder der sieben U-Bahn-Stationen befinden sich zwei Exemplare, die anstelle von Werbeflächen angebracht wurden. Zu mitternächtlicher Stunde, von diesem Donnerstag auf Freitag, wurden die Kunstwerke im Rahmen einer Vernissage enthüllt. Ein Förderverein überlässt die Werke der Stadt als Leihgabe und plant mit der Tourismus GmbH regelmäßige Touren unter dem Motto „Karlsruhe Kunst erfahren“.

Mehr zum Thema Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Schule-Kunst-Projekt Schwetzinger Schüler erschaffen eigene Wiese: Becher werden zu 409 Blumen Mehr erfahren

Auf der Fahrt zurück nach Schwetzingen dachte ich an die „Galerie Gleis 1“ unter den Gleisen des Schwetzinger Bahnhofs und der Begrüßung durch Werke von Heinz Friedrich oder anderer Künstler. Da sind allerdings gerade die Handwerkerkollegen zugange und streichen die Wände neu. Bleibt zu hoffen, dass wir nach der überfälligen Renovierung Karlsruhe mit seinem Kunst-Projekt nicht allein lassen und uns wieder an „unserer Galerie“ erfreuen können.