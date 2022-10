Vorbildliche Projekte gewürdigt

„Es ist wirklich schön – der Saal ist voll und ich darf Geld ausgeben.“ Die Freude war Rotary-Clubpräsident Daniel Kolb anzusehen, als er kürzlich Clubkolleginnen und -kollegen und Gäste im Schwetzinger Welde Brauhaus begrüßte. Nun, lediglich Geld ausgeben war es nicht, was Kolb und seine Mitstreiter zusammengeführt hatte, vielmehr stand beim Rotary Club Schwetzingen – Kurpfalz die Vergabe der Rotary-Awards an, 2022 bereits zum siebten Mal, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch dieses Jahr reihten sich wieder fünf Preisträger in den illustren Reigen an Vereinen, sozialen und anderen Institutionen ein, die mit einem der begehrten Förderpreise bedacht wurden. Mit bis zu 5000 Euro sind die Förderpreise dotiert, von den fünf Preisträgern waren vier anwesend, um den Preis entgegenzunehmen und ihre Projekte vorzustellen.

Therapie mit Pferden: „Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde“ – diese Weisheit kennen wohl die meisten Pferdefans. Dass die Tiere mit ihrer Geduld dieses Glück auch zurückgeben und für Ausgeglichenheit, Konzentration, Interaktion und Beweglichkeit bei den kleinen Reitern sorgen, weiß man an der Schwetzinger Comeniusschule schon länger. Das therapeutische Reitangebot, genauer der Förderverein als Träger des Projektes freuen sich jetzt über 5000 Euro. Gemeinsam mit Zuschüssen des Schulträgers, Monatsbeiträgen oder durch Spenden gelingt das, auch weil sich viele Eltern die Therapiegebühren sonst nicht leisten könnten.

Strand-Feeling für alle: Ein weiteres Projekt, das die Juroren begeisterte, ist das geplante multifunktionale Beach-Sportfeld, das der TV Schwetzingen 1864 auf seinem Gelände etablieren möchte. Hans-Peter Eichhorn und Barbara Schönfeld erläuterten die Planungen. Zwar gebe es in Schwetzingen bereits zwei Beachvolleyball-Felder, allerdings sei eines davon im Bellamar nur eingeschränkt nutzbar, das andere am „Go in“ meist fest in jugendlicher Hand. Der TV wolle nun ein Angebot für alle Generationen schaffen, integrativ und inklusiv. Multifunktional deshalb, weil dort neben Volleybällen auch Fuß- und Hand- sowie Tennisbälle über das Netz fliegen sollen. Umgenutzt werden soll hierfür ein nicht mehr genutzter Tennisplatz.

Bequem sitzen: Award Nummer drei war mit einer konkreten Summe verknüpft: 2996 Euro stellen die Rotarier dem Wieslocher Hospiz Agape zur Verfügung. Dr. Hans Günter Boldt, ehrenamtlicher Hospizbegleiter erläuterte kurz wofür: Nach dem Motto „der Zeit mehr Leben geben“ sollen hier künftig auch Menschen im letzten Lebensabschnitt, die noch zu Hause leben können, die Möglichkeit haben, das Hospiz tageweise zu besuchen. Dass die Gäste während dieser hierzulande noch wenig praktizierten Form der Tageshospizarbeit bequem sitzen, dafür sorgen künftig zwei funktionale und ergonomische Ruhesessel, die mit dem Betrag angeschafft werden.

Bundesweit einmalig: „In Ketsch spielt man Frauenhandball“, führte Daniel Kolb die nächsten Preisträger ein. Und Nicole Blem, Christian Lange und Romina Hessler nutzten die gebotene Bühne rasch, um ihr ambitioniertes Projekt vorzustellen, für das nun seitens der Rotarier 5000 Euro zur Verfügung gestellt werden. Nicht weniger als ein einmaliges, länderübergreifendes Leuchtturmprojekt mit Vorbildcharakter soll in Ketsch entstehen: Deutschlands erstes Leistungsförderzentrum für Mädchen- und Frauenhandball. „Endlich wird mal an Leistungssport für Mädchen und Frauen gedacht“, lobte Nicole Blem die Entscheidung der Rotarier. Momentan gebe es Leistungszentren im Handballsport nur für junge Männer. Zusammen mit den Eulen Friesenheim möchte man in Ketsch besonders junge Frauen fördern. „Wir haben hier so viel Potenzial“, meinte Lange. Das Augenmerk liege dabei besonders auf der außerschulischen Betreuung: Bildung, soziales Engagement und Gesundheit sollen – auch mittels Kooperationen mit Firmen und Institutionen – Teil des Konzepts sein.

Lernen an der frischen Luft: Last but not least konnten sich auch Elke Rohr und Christine Franz-Villinger über einen Award freuen: Das seit 2019 laufende Projekt der Schulhof-Umgestaltung in der Kurt-Waibel-Schule kann so um einen neuen Baustein erweitert werden: Mithilfe der Rotarier kann nun endlich auch das Projekt Outdoor-Klassenzimmer angegangen werden, bei dem die Kinder künftig bei gutem Wetter Unterricht an der frischen Luft genießen können und in den kleinen Minigärtchen Natur hautnahe erfahren können.

„Vor sieben Jahren haben wir den Rotary Award ins Leben gerufen“, blickte Daniel Kolb abschließend zurück. „Wir hatten viele Bewerbungen, es könnten aber gerne noch mehr sein“, ermutigte der Präsident die Preisträger sowie die Anwesenden dazu, die Idee weiterzutragen.

Denn auch 2023 haben Vereine und Institutionen die Möglichkeit, einen Förderantrag einzureichen und somit die Chance auf einen Award. zg