Vorfahrt missachtet: 15000 Euro Sachschaden

Schwetzingen. Bei einem Verkehrsunfall am Montagsmorgen ist ein Sachschaden von rund 15000 Euro entstanden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Vorfall gegen 8 Uhr an der Kreuzung Scheffelstraße/Rudolf-Diesel-Straße. Eine Opel-Fahrerin wollte von der Rudolf-Diesel-Straße nach links in die Scheffelstraße abbiegen, wobei sie eine 34-Jährige Mercedes-Fahrerin übersah, welche vom Odenwaldring kommend auf der Scheffelstraße in Fahrtrichtung Oftersheim unterwegs war und Vorfahrt hatte. Beide Autos kollidierten im Kreuzungsbereich miteinander und beschädigten noch einen weiteren Pkw, der am Fahrbahnrand abgestellt war.

AdUnit urban-intext1