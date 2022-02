Vorfahrt missachtet: drei Verletzte

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von rund 20 000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwoch auf der L 597 bei Schwetzingen.

Ein 22-Jähriger war gegen 20.15 Uhr mit seinem Audi auf der L 597 in Richtung Mannheim-Friedrichsfeld unterwegs. An der Einmündung zur B 535 wollte er nach links abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 21-jährigen Skoda-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Der Fahrer des Skodas sowie dessen beide 18- und 22-jährige Mitfahrerinnen erlitten dabei leichte Verletzungen. Während der 21-Jährige von Rettungskräften versorgt werden konnte, wurden seinen beiden Mitfahrerinnen zur Untersuchung und Behandlung in eine Klinik eingeliefert.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. pol

