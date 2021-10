Vorfreude auf das Jubiläum

Der Siedlergemeinschafts-Vorsitzende Rudi Hoffmann charakterisierte die Jahreshauptversammlung seines Vereins als die wohl kürzeste, die er jemals erlebte. Der Hintergrund: Die Pandemie machte etliche Veranstaltungen und Vorhaben zunichte. So fanden im Jahresbericht lediglich die Nikolausfeier, der Sommerausflug nach Ostfriesland sowie das hervorragend besuchte Weinfest auf dem Vereinsgelände ihre Erwähnung. Aufgrund des großartigen Erfolges werde überlegt, das Fest alljährlich zu veranstalten.

Die Geehrten 50 Jahre: Helga Burkhardt 40 Jahre: Wolfgang Heim, und Walter Mocker 25 Jahre: Andrea Knauf, Bruno Paplauskas. rie

Deutlich umfangreicher gestaltete sich der Bericht des Wirtschaftsausschusses, den Siedlergemeinschafts-Urgestein Karl Greulich zum 49. Mal bekannt gab. Die Unterhaltungskosten für das Gemeinschaftshaus hätten sich erfreulicherweise in einem überschaubaren Rahmen gehalten, da wenig Reparaturen angefallen seien. Auch der Pächterfamilie des Gasthauses „Rheintal“ gegenüber habe man sich in der Lockdown-Phase entgegenkommend verhalten. Sehr erfreulich sei, dass sich in den vergangenen Monaten fünf Neumitglieder dem Verein anschlossen.

Perfekt strukturiert war der Kassenbericht von Schatzmeisterin Petra Tellermann. Obwohl Einnahmen aus Veranstaltungen fehlten, ist aufgrund umsichtiger Vorgehensweisen der Kassenstand solide.

Nach den Ehrungen treuer Mitglieder gab Rudi Hoffmann einen Überblick über anstehende Veranstaltungen, darunter am 28. November der Seniorennachmittag und am 6. Dezember die Nikolausfeier. In passender Form werde es auch wieder einen „Osterputz“ geben. Als Jahreshöhepunkt kündigte er für den 24. bis 26. Juni das Jubiläumsfest anlässlich des 75-jährigen Bestehens an. Ein großes Festzelt sei bereits bestellt. Die Planungen für das Jubiläumsprogramm laufen schon und OB Dr. René Pöltl werde die Schirmherrschaft übernehmen. rie

