Gruselig . . . In der Kurfürstenstraße haben sich die Bewohner eines Hauses besonders viel Mühe gegeben, um Halloween am Sonntag zu feiern. Hier herrscht eine ganz besondere Stimmung. Mit Fledermäusen an der Hauswand, mehreren Skeletten rund um das Haus und Figuren, die an Blockbuster wie „Herr der Ringe“ erinnern, sieht es hier besonders schaurig aus. / anni

