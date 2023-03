Vorstellung von „Mephisto“ am Freitag im Theater am Puls fällt aus

Schwetzingen. Das Theater am Puls in Schwetzingen muss die Vorstellung von „Mephisto“ an diesem Freitag, 17. März, wegen eines Corona-Falls absagen. Das teilte Intendant Joerg Steve Mohr am Mittwoch mit.

Wer bereits Karten erworben hat, erhält laut Mohr zeitnah eine E-Mail vom Theater, die Umtausch- und Rückerstattungsmöglichkeiten darlegt. Beispielsweise können Karten in einen Gutschein umgewandelt werden oder Käufer können – sofern Plätze verfügbar sind – eine andere Vorstellung des Stücks besuchen. Die „Mephisto“-Aufführung am Freitag, 28. April, ist bereits ausverkauft. Eine weitere findet am Samstag, 6. Mai, statt. Laut Mohr sind hier noch einzelne Karten verfügbar.

Am Samstag, 18. März, 19 Uhr, wird Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ gezeigt, am Sonntag, 19. März, 19 Uhr, die Operette „Eine Frau, die weiß, was sie will“.