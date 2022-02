Vorträge und Diskussionen

Region. Das Klima berechnen – Klimamodelle und zukünftige Szenarien beleuchten, das will Beatrice Ellerhoff am Dienstag, 1. März, um 19 Uhr online über Zoom-Meetings bei einer Veranstaltung der Klimawoche des Grünen-Kreisverbands Kurpfalz-Hardt: Die neuesten Ergebnisse des Weltklimarats sprechen eine deutliche Sprache. Zahlreiche unabhängige Experten werteten für die zwischenstaatliche Organisation über 34 000 Studien aus. Sie kommen zu dem Schluss, dass deutlich mehr getan werden muss, um das Ziel einer maximalen Erwärmung von 1,5 Grad noch einzuhalten.

Viele Erkenntnisse über das Klimasystem und zukünftige Szenarien beruhen auf Klimamodellen, deren Prognosen manche vielleicht aus den Nachrichten kennen. Aber wie wird das Klima mithilfe von Modellen simuliert? Um diese Frage geht es in der Auftaktveranstaltung zur Klimawoche des Kreisverbands. Beatrice Ellerhoff, die an den Universitäten Heidelberg und Tübingen zum Thema Klimaschwankungen promoviert, wird den Teilnehmenden erklären, wie Forscher auf der ganzen Welt daran arbeiten, mit Supercomputern unser Klima vorherzusagen. Sie wird die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassen und darstellen, wie diese auch mit Hilfe von Modellen zustande kommen.

In der Aktionswoche wird am Freitag, 4. März, um 19 Uhr, das Thema „Grüne Städte“ von Referentin Bettina Lisbach erörtert. Und am Dienstag, 8. März, um 20 Uhr, geht’s ums Klimaschutzgesetz und die Chancen und Möglichkeiten für Kommunen – mit Staatssekretär Dr. Andre Baumann. zg

Info: Zugangsdaten unter www.gruene-kurpfalz-hardt.de

