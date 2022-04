Vorträge zu Demenz

Das „Netzwerk Demenz Schwetzingen“ lädt ab Donnerstag, 7. April, Angehörige von an Demenz Erkrankten zu informativen Vorträgen rund um das Thema Demenz ein. Die pflegenden Angehörigen sollen unterstützt werden und wertvolle Hinweise erhalten, die den Alltag erleichtern können. So geht es am 7. April mit dem Vortrag „Was ist Demenz“ los, es folgt am 14. April „Demenz verstehen“ und am 21. April „den Alltag erleben“. Der letzte Vortrag der Reihe findet am 28. April statt und trägt den Titel „herausfordernde Situationen und Pflege“.

Die Referentin Karin Kirchner vom Geriatrischen Schwerpunkt an der GRN-Klinik bietet die Schulungsreihe „Hilfe beim Helfen“ in Kooperation mit dem kirchlichen Pflegedienst Kurpfalz und der Nachbarschaftshilfe Schwetzingen an.

Bei allen Terminen sollen der Austausch von Erfahrungen sowie die Erörterung von Problemen ein wichtiger Bestandteil sein. Die kostenlosen Vorträge finden von 10 bis 12 Uhr im Hebel-Haus im Hebel-Saal statt, der barrierefrei erreichbar ist. Alle Vorträge können auch einzeln gebucht werden.

Sollte für die Zeit der Teilnahme eine Betreuung für den Angehörigen zu Hause notwendig sein, kann dies über die Nachbarschaftshilfe angefragt werden. Die Kosten für die Betreuung kann über die Krankenkasse beantragt werden. Um Anmeldung wird gebeten. Weitere Infos gibt es unter Telefon 06202/95 71 24 bei der Nachbarschaftshilfe. zg