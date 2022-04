Vorträge zur letzten Lebensphase

Die Hospizgemeinschaft Schwetzingen veranstaltet derzeit die Hospiztage, die am Montag mit einer Lesung in Hockenheim begannen und sich mit einem Vortrag in Schwetzingen am Dienstag fortsetzten.

Um „Halten – Aushalten – Loslassen“ geht es in einem weiteren Vortrag an diesem Mittwoch, 6. April, um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche, Sankt-Leoner-Straße 1 in Neulußheim. Tatjana Hartmann-Odemer vom Hospizdienst Schwetzingen greift die drei genannten Worte auf und beschäftigt sich mit deren Bedeutung.

„Hospiz für alle Sinne“ ist ein weiterer Vortrag mit Sabine Horn, stellvertretende Vorsitzende des Palliativ- und Hospizverbandes Baden Württemberg, am Donnerstag, 7. April, um 19.30 Uhr im Palais Hirsch am Schlossplatz überschrieben. Am Ende unseres Lebens geht es um eine andere Qualität in der Wahrnehmung. So ist der Augenblick des Schmeckens eines Lieblingsgetränks bedeutungsvoller als das Austrinken des Getränks. Dieses Wissen kann zu mehr Lebensqualität beitragen. zg

