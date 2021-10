Vortrag über den „Garten der Lüste“

Ein Vortrag beim VHS-Treff der Volkshochschule am Mittwoch, 3. November, 15 bis 18.30 Uhr befasst sich mit der Anlage des berühmten „Garten der Lüste“ von Hieronymus Bosch. Er hat im Zentrum ein Kreisparterre und man findet, wenn man sich einmal an den Liebenden, den Feiernden und den in Ektase herumtollenden Figuren satt gesehen hat, Türen, Tore und Tempelanlagen. Im Mittelbild des Triptychons fehlen zeitgenössische Verweise auf Sitte und Moral sowie auf jedwede religiösen Aspekte.

All das dem Zeitgeschmack des 18. Jahrhunderts angepasst finden auch aufmerksame Gartenbesucher in Schwetzingen. Viele Parallelen aus dem humanistischen Weltbild des frühen 16. Jahrhunderts bei Bosch spiegeln sich nun im Weltbild der frühen Aufklärung im 18. Jahrhundert bei Carl Theodors Garten. Aus dem Vergleich des Gemäldes und des Gartens ergeben sich viele neue Sichtweisen. zg