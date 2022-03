Vortrag über den Sinn der Vorsorge

Schwetzingen. Ein Informationsvortrag der Hospizgemeinschaft zu den Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuung findet am Mittwoch, 9. März, von 17.30 bis 18.45 Uhr im Gustav-Adolf-Haus, Marktplatz 28, im Ortsteil Hirschacker statt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Rechtsgültige, dem aktuellen BGH-Urteil angepasste Vorsorgemappen mit allen notwendigen Vordrucken für die Vorsorge im Alter stehen gegen eine Schutzgebühr von 8 Euro zur Verfügung. Nach dem Vortrag werden die Fragen der Besucher beantwortet. Zusätzlich kann ein kostenloser Beratungstermin zum Ausfüllen der Vordrucke mit dem Hospizbüro vereinbart werden.

Bei der Teilnahme an den Veranstaltungen der Hospizgemeinschaft ist die 3G-Regel zu beachten, wer nicht geimpft oder genesen ist, benötigt einen Testnachweis. Das Tragen einer FFP2-Maske während der Veranstaltung ist notwendig. Eine Anmeldung ist dringend unter Telefon 06202/4 09 10 09 oder per E-Mail an hospizgemeinschaft@web.de erforderlich.