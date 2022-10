Vortrag über Habsburger an der Volkshochschule in Schwetzingen

Schwetzingen. „Die Habsburger und ihre Zeit“ ist der Titel eines Vortrags am Dienstag, 25. Oktober, 19 bis 20.30 Uhr in der Volkshochschule in Schwetzingen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Dynastie der Habsburger gehört zu den Familien der Geschichte, die über eine lange Zeit die Geschicke Europas und vieler Völker bestimmte und bis heute mit Namen wie Kaiser Franz Joseph, Kaiserin Maria Theresia und Kaiserin Elisabeth, genannt „Sisi“, verbunden ist. Die Heiratspolitik dieser Herrscherfamilie ist genauso legendär wie die Größe ihres Reiches im Laufe der Geschichte, die Kaiser Karl V. den Beinamen gab „der Herrscher, in dessen Reich die Sonne niemals untergeht“.

Info: Anmeldung unter Telefon 06202/2 09 50.