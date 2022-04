Vortrag zur Kurpfalzachse

Die Kurpfalzachse Königstuhl- Schwetzingen-Kalmit ist eine der wichtigsten Landmarken zwischen der alten Residenz in Heidelberg und der Sommerresidenz in Schwetzingen. Der Vortrag von Wolfgang Schröck-Schmidt, der hierzu gerade ein Buch veröffentlicht hat, am Mittwoch, 13. April, um 15 Uhr beim VHS-Treff gibt einen umfassenden Einblick zur Schwetzinger und Heidelberger Geschichte entlang der berühmten Landmarke.

Schon in der Frühzeit der Schwetzinger Stadtgeschichte wurde der Platz zwischen Unter- und Oberdorf, dem heutigen Schlossplatz, nie bebaut. Der kleine Ehrenhof des Schlosses markiert seit 1350 den Verlauf der Achse zwischen den beiden Pfälzer Bergen. In der Zeit der Renaissance, in den 1530er Jahren, wurde am Schwetzinger Schloss neu gebaut und mit dem nördlichen Ehrenhofturm des Schlosses die Aussicht auf Heidelberg, dem Neckartal und der gesamten Bergstraße betont. Hier sollte sich dann auch 150 Jahre später die Liebesgeschichte des Heidelberger Kurfürsten Karl Ludwig und der Luise Degenfeld zu tragen, für die der liebestolle Kurfürst die Achse als Straße ausbauen ließ. Im 19. Jahrhundert legt man die Eisenbahnstrecke auf die Achse und nun – im 21. Jahrhundert – soll hier ein moderner Radschnellweg entstehen. Die Achse ist mehr nur als eine Verbindung zwischen den beiden Residenzen, sie ist erlebte Geschichte. zg

