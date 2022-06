Vorübergehend kühler in der Region - Gewitter nach Hitzewochenende

Rhein-Neckar. Nach einem Wochenende mit Temperaturen weit über 30 Grad in Baden-Württemberg soll es starke Gewitter geben. Dabei kann es zu Starkregen, Hagel und Sturmböen bis zu 80 km/h kommen, wie der Deutsche Wetterdienst am Montag mitteilte. Die Temperaturen sollen in der kommenden Woche zwischen 25 und 29 Grad liegen. Immer wieder könne es zu einzelnen Schauern und Gewittern kommen.

Am Montagvormittag zieht im Norden der Metropolregion Bewölkung auf, örtlich fallen Schauer. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 24 Grad. Auch in der Region kann es immer wieder zu Gewittern kommen. (mit dpa)

