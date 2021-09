Vorwürfe der CDU haltlos

„Man kann die Pressemitteilung der Schwetzinger CDU, in der sie den Grünen vorwirft, sich mit fremden Federn zu schmücken und die Ideen anderer Parteien als ihre eigenen zu verkaufen, nur als haltloses Wahlkampfmanöver sehen“, schreibt Fraktionssprecher Josef Walch am Mittwoch in einer Presseerklärung.

Es sei ein allzu durchsichtiges, billiges Manöver und eine Methode, auf die die CDU schon in der Vergangenheit zurückgegriffen habe. Walch rät den Christdemokraten, künftig vorher Pressemitteilungen der Grünen in der Schwetzinger Zeitung und Protokolle von Gemeinderatssitzungen und Ausschusssitzungen der vergangenen beiden Jahre seit der Kommunalwahl zu lesen.

So stand laut Walch in der Zeitung am 24. Mai 2019 beim Kommunalwahlkampf in einer Pressemitteilung der Grünen anlässlich einer Müllsammelaktion zu lesen: „Die Grünen wollen in Zukunft Anreize schaffen, „auf Plastikverpackungen und Einwegplastik zu verzichten. Auch den „Schwetzinger Becher“ wollen sie einführen, einen mehrfach verwendbaren To-go-Becher. Auch städtische Veranstaltungen und Stadtfeste sollen gänzlich plastikfrei werden.“ In der Folge stellten die Grünen nach der Kommunalwahl 2019 einen umfassenden Berichtsantrag an die Stadtverwaltung zur Vermeidung von Plastikabfällen und thematisierten das laut Walch mehrfach im Gemeinderat.

Was das Thema ÖPNV betrifft, so könne man in den Protokollen des Technischen Ausschuss und Gemeinderats nachlesen, wer mit Anträgen umfassend aktiv gewesen sei. Die CDU habe die Absicht gehabt, im Gemeinderat einen Antrag zur Deckelung der städtischen Klimaschutzförderung zu stellen. Der Antrag sei dann nie gestellt worden. Walch fordert die Schwetzinger CDU auf, nach der Wahl am Sonntag zu einer sachbezogenen, kommunalpolitischen Diskussion zurückzukehren – ohne Polemik, die ins Leere stoße und niemanden dienlich sei. zg

