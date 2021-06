Von Jürgen Gruler

Mit guten und weniger guten Nachrichten ging Vorstandsvorsitzender Rudolf Müller am Dienstagabend in die virtuelle Vertreterversammlung der Vereinten VR Bank Kur- und Rheinpfalz mit Sitz in Speyer und einem Geschäftsgebiet, das von Schwetzingen bis Neustadt und von Schwegenheim bis Grünstadt reicht. Und beinahe wäre es nochmals entlang der Deutschen Weinstraße

...