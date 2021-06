Mit guten und weniger guten Nachrichten ging Vorstandsvorsitzender Rudolf Müller am Dienstagabend in die virtuelle Vertreterversammlung der Vereinten VR Bank Kur- und Rheinpfalz mit Sitz in Speyer und einem Geschäftsgebiet, das von Schwetzingen bis Neustadt und von Schwegenheim bis Grünstadt reicht. Und beinahe wäre es nochmals entlang der Deutschen Weinstraße gewachsen, aber weil die

...