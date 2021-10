VW beschädigt und einfach abgehauen

Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht nach dem Verursacher: Zwischen Mittwoch um 23 Uhr und Donnerstag um 10.40 Uhr beschädigte der Unbekannte vermutlich beim Rangieren einen in der Hölderlinstraße geparkten VW und entfernte sich, ohne seiner Pflicht, den Unfall zu melden, nachzukommen.

Der 31-jährige Geschädigte hatte seinen VW am Mittwochabend auf Höhe der Hausnummer 5 am Fahrbahnrand abgestellt. Als er am nächsten Morgen zurückkehrte, bemerkte er, dass der vordere linke Radkasten eingedellt war. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen unter Telefon 06202/28 80. pol