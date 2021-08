VW mit Anhänger rammt beim Abbiegen Mercedes

Einen Verkehrsunfall verursachte der unbekannte Fahrer eines Pkw-Anhängergespanns am Montagmittag in Schwetzingen.

Eine 46-jährige Frau war gegen 11.15 Uhr mit ihrem Mercedes in der Robert-Koch-Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Scheffelstraße stoppte sie und wartete, um einem von rechts kommenden VW ein Abbiegen auf der Scheffelstraße zu ermöglichen. Dabei beschädigte der VW-Fahrer mit seinem angehängten Anhänger den Mercedes der 46-Jährigen. Anschließend fuhr er einfach weiter. Am Mercedes war Sachschaden von rund 3500 Euro entstanden.

Bei dem Fahrer des älteren VW-Passat mit HD-Kennzeichen soll es sich um einen zirka 50- bis 55-jährigen Mann gehandelt haben. Er soll kurzes gräuliches Haar und einen Dreitagebart haben.

Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden sind und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Telefon 0621/1 74 42 22, zu melden. pol

