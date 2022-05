Wachenheim lädt zum Kräutermarkt

Zum 17. Mal richtet der Heimatverein in Schwetzingens Partnerstadt Wachenheim mit dankenswerter Unterstützung vieler Helfer und Sponsoren am Sonntag, 8. Mai, den Kräutermarkt aus. Besucher können das bunte Markttreiben, dessen Flair einen Ruf weit über die Region hinaus hat, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr genießen.

Nachdem der Heimatverein Wachenheim die Kräutermärkte 2020 und 2021 wegen der Corona-Pandemie absagen musste, wird die Veranstaltung in diesem Jahr wieder auf dem Marktplatz an der Simultankirche St. Georg und in der Burgstraße in Wachenheim an der Weinstraße stattfinden.

Viele Aussteller haben sich angemeldet. Sie offerieren den Besuchern nicht nur Kräuter, sondern auch Stauden, Obst und Gemüse, Blumen, kulinarische Spezialitäten, Dekoratives und Nützliches. Auch Speisen und Getränke werden angeboten. Für Kinder und Jugendliche gibt es Spiel- und Spaßangebote. Für Groß und Klein findet eine Kräuterführung statt, teilt der Heimatverein mit. zg

