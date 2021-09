Wählen gehen, aber sicher: Hygienemaßnahmen verstärkt

Die Stadtverwaltung Schwetzingen erhöht die Hygieneregeln am Tag der Bundestagswahl in den Wahllokalen. Alle Wahlhelfer werden mit medizinischen Masken, Desinfektionsmitteln und Plexiglasschutzwänden ausgerüstet. Den Wahlhelfern wird außerdem im Vorfeld noch ein kostenloser Schnelltest zur Verfügung gestellt, teilt das Rathaus mit.

In der Wahlkabine stehen Einwegkugelschreiber in ausreichender Menge zur Verfügung. Jeder Wahlberechtigte kann auch einen eigenen Kugelschreiber mitbringen. In sämtlichen Wahlgebäuden herrscht Abstands- und Maskenpflicht. Mittels Aushängen wird auf die Einhaltung der AHA-Regeln hingewiesen.

Die Maskenpflicht besteht nicht für Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr sowie für Personen, die durch ärztliche Bescheinigung nachweisen, dass ihnen das Tragen einer Maske aus gesundheitlichen oder sonstigen zwingenden Gründen nicht möglich oder zumutbar ist.

Der Zutritt zum Wahlgebäude ist Personen untersagt, die einer Absonderungspflicht im Zusammenhang mit dem Coronavirus unterliegen oder typische Symptome einer Infektion mit dem Coronavirus (Atemnot, Husten, Fieber, Geschmacks- oder Geruchsverlust) aufweisen. Für den Zugang ins Wahllokal ist kein Impfnachweis oder Test der Wähler erforderlich.

Wer trotz dieser Vorkehrungen nicht persönlich ins Wahllokal gehen möchte, kann Briefwahl beantragen. In Zeiten von Corona stehen folgende kontaktlose Antragsmöglichkeiten zur Verfügung:

Schriftlich über den Antrag auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung. Dieser kann per Post, Fax, Email zurückgesendet oder direkt in die Briefkästen an denVerwaltungsgebäuden der Stadt eingeworfen werden.

Online unter www.schwetzingen.de über den Link zur Briefwahl. Der Wahlschein und die Briefwahlunterlagen werden anschließend per Post zugestellt.

Online mit Mobilgeräten über den auf der Wahlbenachrichtigung aufgedruckten QR-Code.

Sollten jemand keine Wahlbenachrichtigung vorliegen haben, kann er formlos per E-Mail an matthias.jaekel@schwetzingen.de einen Wahlschein beantragen. In diesem Fall muss der Familienname, der Vorname, das Geburtsdatum und die Wohnanschrift angeben werden.

Eine persönliche Antragstellung im Bürgerbüro ist ebenfalls möglich. In diesem Zusammenhang bittet die Stadt alle Besucher des Rathauses und seiner Einrichtungen, weiterhin nur persönlich vorzusprechen, wenn dies tatsächlich dringend erforderlich ist. Es sind die AHA-Regeln zu beachten.Ein Termin für die Beantragung von Briefwahlunterlagen ist nicht notwendig, es muss aber mit Wartezeiten gerechnet werden. Eine telefonische Antragstellung ist nicht möglich.

Bei Fragen zur Bundestagswahl erteilt das Wahlamt der Stadtverwaltung, Zeyherstraße 1, Zimmer 203, E-Mail matthias.jaekel@schwetzingen.de, Telefon 06202/87-241, Fax 06202/87-239, Auskunft.