Waffen stammten aus Österreich – Täter wohl Mitglied in rechtsradikaler Partei

Heidelberg. Die drei Langwaffen, die der 18-jährige Amokläufer von Heidelberg für seine Tat benutzt hat, stammten aus Österreich, das teilten das Polizeipräsidium Mannheim und die Staatsanwaltschaft Heidelberg am Mittwoch in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit. Zudem sei der Täter Mitglied in der rechtsradikalen Partei „Der III. Weg“ gewesen.

Wie die Ermittlerinnen und Ermittler herausfanden, erwarb der 18-Jährige etwa eine Woche vor der Tat in Österreich insgesamt drei Langwaffen. Zwei dieser Waffen wurden neben rund 150 Schuss Munition am Tatort sichergestellt. Die dritte Waffe, eine Büchse, wurde von der österreichischen Polizei in einem Zimmer, das der 18-Jährige bei seinem Aufenthalt in Österreich angemietet hatte, gefunden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen soll er die beiden bei der Tat in Heidelberg verwendeten Waffen bei einem Waffenhändler und die dritte bei einer Privatperson jeweils in Österreich erworben haben. Inwieweit der Waffenhändler und/oder seine Mitarbeiter sich wegen des Waffenverkaufs strafrechtlich zu verantworten haben, ist Gegenstand einer laufenden Prüfung.

Die Ermittler gehen außerdem Hinweisen nach, wonach der Tatverdächtige in der Vergangenheit Mitglied der rechtsextremen Partei „Der III. Weg“ gewesen und im Jahr 2019, also noch als Minderjähriger, aus dieser ausgetreten sein soll. Die bereits durchgeführten Auswertungen der digitalen Medien des mutmaßlichen Täters sowie Zeugenaussagen aus seinem persönlichen Umfeld ergaben bislang allerdings keine Erkenntnisse zu einer Radikalisierung oder zu Kontakten des mutmaßlichen Täters ins rechte Spektrum. Nicht auszuschließen ist, dass eine im Raum stehende psychische Erkrankung des Verdächtigen ursächlich für die Tat gewesen sein könnte. Belastbare Feststellungen zum Tatmotiv sind jedoch den weiteren Ermittlungen vorbehalten.