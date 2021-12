Wagen im Vorbeifahren beschädigt und geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen. Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht ist es am Montag zwischen 7.40 Uhr und 15.15 Uhr an der Kreuzung Lessingstraße/Bruchhäuser Straße gekommen. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Vorbeifahren einen geparkten Renault Clio und flüchtete anschließend ohne seinen Feststellungspflichten nachzukommen. Der Schaden liegt bei rund 2000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden