Wagner war Martas Leidenschaft

Bei einem Vortrag der städtischen Kulturbeauftragten Dr. Barbara Gilsdorf in der Schwetzinger Volkshochschule – in Kooperation mit der Badischen Heimat – geht es am Donnerstag, 24. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr um eine berühmte Opernsängerin: Sie war inspiriert von der Avantgarde der Jahrhundertwende, sie begeisterte in Bayreuth, sie gab dem Geistigen in der Kunst eine Stimme: Die gefeierte Sängerin Marta Fuchs (1898-1974).

Mutig und unbeirrt in ihren Grundsätzen begegnete die prominente Sängerin und Anthroposophin erster Stunde dem Nationalsozialismus, solidarisierte sich in aller Öffentlichkeit mit dem verfolgten Dirigenten Fritz Busch, trug gemeinsam mit anderen Mitstreitern ihren Protest gegen das Verbot der Waldorfschulen, der Anthroposophischen Gesellschaft und der Christengemeinschaft bis in die höchsten Gremien der politischen Führung vor.

Ein Star in Europa

Diese Autogrammkarte der Wagner-Sängerin Marta Fuchs wurde Zigaretten-packungen beigefügt. © Zander & Labisch

Marta Fuchs wuchs in einer Künstlerfamilie auf und studierte an der Hochschule für Musik bei Max von Pauer, Kammersänger Lang und bei Möhlknabl. Im Jahr 1923 mit erst 25 Jahren begann sie ihre Laufbahn als Konzertsängerin und debütierte 1928 auf der Opernbühne am Stadttheater Aachen. 1930 wechselte sie an die Staatsoper in Dresden. Seit 1935 gehörte sie auch dem Ensemble der Staatsoper und des Deutschen Opernhauses Berlin an und gastierte in Amsterdam, Prag, Paris, London, Florenz oder Wien. Sie war damit ein europäischer Star.

In den Jahren von 1933 bis 1942 stand sie im Mittelpunkt der Bayreuther Festspiele, wo man sie als Isolde, Kundry und vor allem als Brünnhilde feierte. Denn die Rollen in den Wagner-Opern waren ihre Leidenschaft. Wenngleich mit Hitler und Göring persönlich bekannt, stand sie dem nationalsozialistischen Regime distanziert gegenüber. Legendär ist ihr Gespräch mit Hitler im Jahr 1936, von dem überliefert ist: „Herr Hitler, sie mache’ e’ Krieg!“ Furtwängler schrieb nach einer Isolde am 3. Februar 1944 in Berlin, dass er eine so schöne Darstellung und eine solche Verklärung im Liebestod noch nie erlebt habe.

Im Jahre 1952 erfolgte dann ihr Rückzug von der Bühne. zg

Info: Für den Vortrag ist eine Anmeldung bei der Volkshochschule bis zum 21. Februar notwendig unter Telefon 06202/2 09 50 oder per E-Mail unter info@vhs-schwetzingen.de.