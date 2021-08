„Wahlkampf bitte ohne Afghanistan“

Der Landtagsabgeordnete Daniel Born (SPD) ruft die grünen Ortsverbände auf, die dramatische Situation in Afghanistan nicht länger zum Wahlkampfthema zu machen. „Um es ganz klar zu sagen: Das Leiden in Afghanistan ist kein Thema, mit dem man Wahlkampf macht. Es ist ja völlig okay, wenn sich die Parteimitglieder von Bündnis 90/Die Grünen im Wahlkreis zusammenschalten und diskutieren, aber den Presseartikel fand ich in dieser internationalen Krise unangemessen und extrem irritierend“, bezieht er sich auf die Pressemitteilung der Grünen in unserer Donnerstagsausgabe („Baumann: Wir können Flüchtlinge aufnehmen“, Seite 9).

„Afghanistan blutet, unsere Soldaten sind in einem lebensgefährlichen Einsatz und hier schickt dann eine demokratische Partei eine Pressemitteilung raus, in der es vor allem darum geht, Schuldzuweisungen zu machen“, kritisiert der Schwetzinger Politiker weiter, der auch Mitglied des Landespräsidiums seiner Partei ist. „Zumal das Problem bei solchen Schuldzuweisungen immer ist, dass, wenn ein Finger auf den anderen zeigt, vier Finger auf einen selbst zeigen – allein, wenn man sich überlegt, wie die grün geführte Landesregierung im Juni sich bei der Aufnahme von Ortskräften wegduckte und vor wenigen Wochen noch Abschiebungen nach Afghanistan durchführen wollte, halte ich es für völlig unangebracht, jetzt in Wahlkampfgetöse gegen die anderen Parteien auszubrechen. Entweder haben sich in dem Artikel Leute geäußert, die nur die Hälfte wissen oder Leute, die nur die Hälfte sagen wollen“, erläutert Born seine Kritik und ergänzt: „Ich wüsste nicht, was schlimmer wäre. Der dramatischen Lage ist es jedenfalls nicht angemessen.“

Jetzt geht’s um Menschenrettung

Für den SPD-Mann ist es wichtig, dass der gescheiterte Einsatz aufgearbeitet wird. „Ich bin mir sicher, dass gerade unsere Parlamente hierfür mit ihren Untersuchungs- und Anhörungsrechten gut ausgerüstet sind. Wir haben in dem fast 20-jährigen Krieg 59 Soldaten verloren, unzählige Soldaten sind schwer verletzt und traumatisiert worden. Die Aufarbeitung muss mit großem Respekt vor der Leistung unserer Bundeswehr, der Hilfsorganisationen und der Ortskräfte geschehen und dabei auch kritisch reflektieren, was Politik hätte anders machen müssen.“

Das Gebot der Stunde sei jetzt, so Born, dass so viele Betroffene wie möglich aus Afghanistan in Sicherheit gebracht werden und sich die Politik darauf konzentriert. „Fakt ist, dass die Bundesregierung schon vor dem Fall Kabuls rund 2000 Ortskräfte und ihre Familien nach Deutschland geholt hat. Der immer wieder wie eine Monstranz von den Grünen aufgeführte Oppositionsantrag, den man hätte zustimmen sollen, um zu helfen, hat damit gar nichts zu tun. Dieser Antrag war von 2019 und konnte gar nicht auf die neueren Entwicklungen eingehen. In dem Antrag ging es auch nie um eine Evakuierung“, geht Born auf die aktuelle Debatte ein und macht deutlich: „Es ist gut, dass die Luftbrücke steht und auch, dass die Bundesregierung alle diplomatischen Kanäle nutzt, um so viele Menschen wie machbar zu retten.“

Born appelliert, das Leiden in Afghanistan strikt aus dem Wahlkampf rauszuhalten: „Wir haben so viele Themen, über die wir uns streiten können. Aber die Rückkehr der Taliban ist für die Menschen in Afghanistan so schrecklich und für uns als westliche Gemeinschaft eine so verheerende Niederlage, dass wir als Demokraten zusammenstehen sollten und jeder in seinem Verantwortungsbereich anpackt.“ kaba/zg