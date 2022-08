Walldorf: 18-Jährige legt Feuer und wird festgenommen

Walldorf/Sandhausen. Eine 18-Jährige hat im Hochholzer Wald auf Walldorfer Gemarkung ein Feuer gelegt, was zu einer Festnahme führte. Wie die Polizei mitteilt, hatten zunächst Jogger das sich ausbreitende Feuer am Mittwochmorgen bemerkt. Nach ersten Löschversuchen riefen sie die Feuerwehr. Den Einsatzkräften fiel bei ihrer Ankunft die 18-Jährige auf, die in der Nähe zündelte, woraufhin sie sie festhielten. Einen größeren Brand konnte die Feuerwehr indes verhindern. Der Schaden ist gering.

Die Polizei brachte die 18-jährige Verdächtige, die offenbar unter einer psychischen Erkrankung leidet, ins Psychiatrische Zentrum Nordbaden nach Wiesloch. Die Ermittlungen der Walldorfer Polizei sowie der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern insbesondere zu der Frage an, ob ein Tatzusammenhang zu zwei Brandkomplexen in der jüngsten Vergangenheit in Sandhausen besteht.