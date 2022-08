Alt-/Neulußheim. Die nächste Wanderung der Naturfreunde Lußheim findet am Sonntag, 4. September, unter der Leitung von Hans-Jochim Pflüger statt.

Die Wandertour ist erkundet und führt ganz interessant auf dem Rheinauenweg von Mannheim nach Brühl. Der Bus fährt um 9 Uhr in Altlußheim Mitte und um 9.10 Uhr in Neulußheim am Rathaus ab. Anmeldungen sind ab sofort unter Telefon 06205/3 05 54 35 möglich. Gäste sind willkommen.