„Wann kommt denn nun der Mindestlohn von 12 Euro?“

Mitglieder der Partei Die Linke plauderten am Bahnhof in Schwetzingen mit Bürgern bei einer heißen Tasse Kaffee oder Tee über deren Sorgen und Nöte – ein Angebot, welches bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt gerne angenommen wurde. Bis März sind die Linken freitags vor Ort, es sei denn, das Wetter lässt dies wie in den zurückliegenden Wochen mit Regen nicht zu.

„Die Leute trinken nicht nur etwas Heißes, sondern erzählen auch von ihrem Leben und was sie an Sorgen drückt, was für mich als Ratsmitglied der Stadt natürlich sehr interessant ist“, macht Werner Zieger deutlich. „Jedoch bei den größten Sorgen ist man doch ziemlich machtlos, wenn es um Spritpreise, kommende Heizkosten oder um die Vorauszahlungen beim Strom geht. Sicher das betrifft uns alle, aber die, die am unteren Rand unserer Gesellschaft leben müssen, trifft es eben besonders hart“, zeigt er Inhalte der Gespräche in einer Pressemitteilung auf. Eine Schwetzingerin etwa schüttete diesbezüglich ihr Herz aus. Sie „ackere“ für einen Mindestlohn, pendle 30 Minuten pro Strecke mit dem Auto zur Arbeit, dass es für sie kein passendes Angebot im öffentlichen Nahverkehr gäbe beziehungsweise eine Bus- und Bahnnutzung zwei Stunden pro Strecke in Anspruch nehmen würde. Zieger: „Sie sagte mir: ,Ja aber bei der Wahl hat man uns doch versprochen, dass der Mindestlohn auf 12 Euro erhöht werden soll. Wann kommt das denn?‘ Bei ihr auf dem Konto sei noch nichts angekommen. Ich musste ihr dann erklären, dass es wohl noch viele Monate dauern kann, bis das umgesetzt ist. Also: Ampel, kommt mal in die Pötte“ – dringend.“ zg