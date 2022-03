Warnkarte auf Handy-App zeigt Hochwassergefahr für Rheinland-Pfalz an

Mainz. Mit einer regionalen Warnkarte können sich die Menschen in Rheinland-Pfalz ab sofort per App über akute Hochwassergefahren in ihren Regionen informieren. Die regionale Hochwasserwarnkarte ist eine neue Funktion in der seit 2014 bestehenden App «Meine Pegel», wie das rheinland-pfälzische Klimaschutzministerium am Donnerstag mitteilte. Diese Erweiterung sei demnach ein wichtiger Beitrag zur Verbesserung der Gefahrenkommunikation als Gemeinschaftsaufgabe der Bundesländer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach Starkregen waren Mitte Juli vergangenen Jahres zahlreiche Ortschaften überflutet worden. 183 Menschen starben, die meisten von ihnen in Rheinland-Pfalz. Wie sich später herausstellte, war in einigen betroffenen Gemeinden zu spät oder nicht in ausreichender Dringlichkeit vor der Katastrophe gewarnt worden.

«Die Hochwasserkatastrophe vom Juli 2021 hat verdeutlicht, in welch kurzer Zeit ein extremer Niederschlag zu einem zerstörerischen Hochwasser führen kann und wie wichtig die Gefahrenkommunikation ist», erklärte Klimaschutzministerin Katrin Eder (Grüne).

Die Anwendung ist die amtliche Wasserstands- und Hochwasser-Informations-App des Länderübergreifenden Hochwasserportals (LHP). Sie soll den Angaben zufolge unter anderem einen Überblick über aktuelle Hochwasserlagen und die zuständigen Hochwasserzentralen in Deutschland geben. Die Nutzerinnen und Nutzer können demnach Warnpegel und Warngebiete individuell einstellen und werden dann entsprechend benachrichtigt.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2