Rhein-Neckar-Kreis. Das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis hat am Dienstag, 16. März, eine Pressemitteilung herausgegeben, dass knapp 5.000 Impftermine wegen des Astrazeneca-Stopps umgebucht werden müssen.

AdUnit urban-intext1

Ein Pressesprecher teilte am heutigen Mittwoch mit, dass in den drei Impfzentren, die das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis betreibt, auch alle Personen, die uns bereits am Montag eine Absage für einen Termin ab Dienstag, 16. März, erhalten haben, auf die Warteliste des Landes übernommen werden und somit einen neuen Impftermin erhalten, ohne selbst tätig werden zu müssen.

Das gilt allerdings nicht für Menschen, die ihre Termine selbst abgesagt haben; deren Termine wurden aus dem Tool gelöscht. Zum Artikel vom Dienstag geht es hier.