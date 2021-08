Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Von Spanien nach Schwetzingen Warum aufeinander zugehen so wichtig ist

Maria Lineira-Romero wird an diesem Sonntag 89 Jahre. In Schwetzingen hat die gebürtige Spanierin eine neue Heimat gefunden. Sie erzählt ihre Geschichte in einer Zeit, in der das Thema Flucht und Aufbruch aktueller denn je ist.