Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Weiße Flotte - Fahrgastschifffahrt startet an Ostern in Jubiläumssaison / Kapitän Schneider will in Rente gehen Warum das Schiff „Kurpfalz“ zum Verkauf steht

Steht zum Verkauf: die„Kurpfalz“, das einzige in Mannheim beheimatete Fahrgastschiff. Die neue Saison läuft aber ganz normal. © Michael Ruffler