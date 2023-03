„Warum gibt es keine Dachzeilen mehr?“

Hut ab, die waren richtig gut vorbereitet: Denn die Fragen wollten kein Ende nehmen, als die Klasse 4b der Südstadt-Grundschule am Mittwoch im Konferenzraum unserer Zeitung zu Gast war und von Redakteur Andreas Lin im Empfang genommen wurden. „Klasse Kigs“ heißt das Projekt für Grundschüler, das inzwischen seit 15 Jahren läuft und vor allem der Leseförderung dient.

Die langjährigen Kooperationspartner Sparkasse Heidelberg und Stadtwerke Schwetzingen ermöglichen die für die Schulen kostenfreie Teilnahme am Projekt und die Lieferung der Zeitungsexemplare. Dass sie zusammen mit Lehrerin Jacqueline Gramlich schon fleißig darin gelesen hatten, bewiesen sie gleich, weil sie gleich wussten, über welche Ortschaften unser Lokalteil berichtet.

Und sie glänzten sogar mit Insiderwissen: „Warum gibt es die Dachzeilen nicht mehr?“, wollten sie wissen. „Dafür gibt es jetzt die Unterzeile“, erklärte der Redakteur, dass eben immer mal wieder am Layout gearbeitet werden müsse. Erstaunt waren sie darüber, wie viele Fotos in den Datenbanken der Zeitung und der Agenturen zur Verfügung stehen, wie viele E-Mails und Nachrichten so am Tag in der Redaktion einlaufen. Damit war die Frage beantwortet: „Wo bekommen Sie denn Ihre Informationen her?“Und schließlich erlebten sie, wie schnell es geht, dass eine Zeitung gedruckt wird – das war eindrucksvoll im Video auf dem großen Bildschirm zu sehen. ali