Baumstämme stapeln sich am Wegesrand. Oft sieht es erschreckend kahl aus – weshalb sich in regelmäßigen Abständen Leser an uns wenden, um ihre Sorgen zu teilen. Ob das wirklich nötig war? Besonders die Masse erschreckt viele Bürger. Auch die Grünen-Kreisrätin Sabine Walter hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Sie hat besonders die Baumfällarbeiten an der L 543 sehr kritisch gesehen. Aus

...