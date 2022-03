Was bedeutet mir die Kirche vor Ort?

Die am Fastensonntag begonnene Aktion „Auftreten statt Austreten“ hat Fahrt aufgenommen und die in den Kirchen aufgestellten Pinnwände mit Beiträgen zu den Fragen zur aktuellen Situation der Kirche füllen sich. Die Verantwortlichen der katholischen Kirche bieten auf Grundlage der Beiträge nach den Gottesdiensten am dritten und vierten Fastensonntag die Möglichkeit zum persönlichen Dialog: 20. März in St. Maria, 10 Uhr; 26. März in St. Kilian, 19.30 Uhr; 27. März in St. Nikolaus, 11.30 Uhr und in St. Pankratius 12 Uhr.

Beim Austausch werden folgende Fragen erörtert: Was bedeutet mir Kirche und Gemeinde vor Ort? Warum engagiere ich mich? Aber auch: Wo wünsche ich mir Veränderung in der Kirche? Alle, denen die Kirche vor Ort etwas bedeutet, sind eingeladen, an der Aktion teilzunehmen und sich mit den Themen auseinanderzusetzen sowie sich an dem Austausch zu beteiligen. zg

