Was bleibt – vom Leben und dessen Vergänglichkeit?

Die Ausstellung „Was bleibt.“ kommt im November nach Schwetzingen in die Stadtkirche. Über die eigene Endlichkeit nachzudenken oder gar darüber zu reden – das fällt vielen Menschen schwer. Gleichzeitig taucht mit zunehmendem Lebensalter immer öfter die Frage auf: Was bleibt – von meinem Leben, meinen Erinnerungen und von dem, was ich geschaffen und erarbeitet habe?“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hier setzt die Veranstaltungsreihe „Was bleibt“ an, die die Evangelische Kirchengemeinde in Zusammenarbeit mit der Sparkasse Heidelberg vom 8. bis zum 26. November präsentiert. Kern des Projekts ist die gleichnamige, von der Evangelischen Landeskirche konzipierte Ausstellung, die in diesem Zeitraum in der Kundenhalle der Sparkasse auf den Kleinen Planken zu sehen sein wird.

Das abwechslungsreiche Begleitprogramm bietet Vorträge zu Themen wie Bestattungsvorsorge oder Testamentserstellung, Führungen durch die Ausstellung, Talkrunde, Konzert, Gottesdienst oder ein Kirchenkino. Außerdem stehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kirchengemeinde für Beratung und seelsorgerliche Gespräche zur Verfügung. Hochwertiges Infomaterial und konkrete Ratgeber für die letzte Reise vervollständigen das Angebot.

„Wir wollen das Thema Tod aus der Tabuzone holen und darüber mit den Menschen ins Gespräch kommen – gerade im grauen Monat November mit seinen Feiertagen wie Volkstrauertag und Totensonntag“, erklärt Pfarrer Steffen Groß.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Auf Wunsch helfen wir, die Bereiche „Weitergeben, Schenken, Stiften und Vererben“ zu bedenken und zu klären, welche individuellen Möglichkeiten es gibt. Wir wollen die Überzeugung unseres Glaubens einbringen, dass der Tod ein tiefer Einschnitt ist – aber nicht das Ende unseres Lebens in Gottes Hand“, so Groß. zg