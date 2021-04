Was hat der Brexit mit den Bauern im Rheinbogen zu tun?

Plankstadt/Ketsch. Der Brexit ist vollzogen und das Chaos bei den Handelsbeziehungen zu Ländern in der Europäischen Union groß. Eine Ahnung davon hatte im vergangenen Jahr bereits Bernd Schäufele. Deshalb hat der Landwirt aus Ketsch – unter anderem – auf die Aussaat von Braugerste komplett verzichtet: „Wer weiß, wie sich der Brexit auswirkt, denn Gerste spielt in der Whisky-Nation eine große Rolle.“

Der Anbau von Braugerste ist schwierig und extrem risikobehaftet, so die übereinstimmende Aussage der Ketscher Landwirte Heinrich Schuhmacher und Bernd Schäufele. Der Grund: Wie bei jeder Nutzpflanze, jedem Getreide, beeinflusst das Wetter Menge und Qualität der Ernte sehr stark.

Aber: Die Mälzereien nehmen nur fest definierte Qualitäten ab. Es gibt enge Grenzen, die nicht immer beim Gerstenanbau erreicht werden können: Ist der Eiweißgehalt im Korn zu hoch, bildet sich zu viel Schaum beim Brauen. „Wir brauchen einen gewissen prozentualen Anteil an Stärke in der Gerste, um diese auch für die Brauerei nutzen zu können“, sagt dazu Stephan Dück. Der Braumeister und technische Leiter bei der Welde-Brauerei in Plankstadt bestätigt: „Braugerste ist ein sensibles Gewächs; sehr pflege- und deshalb kostenintensiv.

„Es gibt Jahre, in denen die Gerste den Anforderungen fürs Bierbrauen nicht entspricht“, weiß Braumeister Dück. „Und ist in diesen Jahren auch nicht auf dem Weltmarkt zu erhalten.“ Das sei für die Brauereien schwierig. In diesen Fällen komme es auf die Braukunst an. Und bei der Welde sowieso, denn das Unternehmen fühlt sich seinem Regionalprinzip als Markenkern verpflichtet.

Regionale Wertschöpfungskette

Die Brauerei mit Sitz in Plankstadt kauft das Malz im Umkreis von 200 Kilometern ein: Die Braugerste stammt von Anbaugebieten vor Ort, in Rheinhessen und aus dem Fränkischen. „Unsere Mälzereien befinden sich ausschließlich in Baden-Württemberg, zum Beispiel in Schriesheim oder Bruchsal“, sagt Stephan Dück unserer Zeitung.

Jegliche Veränderungen in den Handelsbeziehungen beeinflussen die Preise. Der Export nach Großbritannien ist weiterhin möglich. Einen wesentlich größeren Einfluss auf die Preisbildung hat die Nachfrage von landwirtschaftlichen Erzeugnissen aus China. „Deshalb sind die Preise derzeit hoch“, sagt Dück und bedauert, dass die Preissteigerungen nicht bei den Landwirten ankommen.

Während der hiesige Bauer Schäufele deshalb auf die Aussaat von Braugerste verzichtet, geht das benachbarte Familienunternehmen Schuhmacher einen anderen Weg. Einerseits investiert Schuhmacher in effektivere Bodenbearbeitung und setzt anderseits auf Kooperation. Den Biertreber, das sind Reste aus dem Brauvorgang, verwendet er als Kraftfutter für sein Milchvieh. Den Treber holt er regelmäßig bei der Welde-Manufaktur ab.

