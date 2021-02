Region. Frauen aus dem Rhein-Neckar-Kreis können sich kostenlos und individuell zu allen beruflichen Fragen beraten lassen: Die Expertinnen der Kontaktstelle Frau und Beruf sind am Mittwoch und Donnerstag, 24./25. Februar für eine Beratung ohne Terminvereinbarung erreichbar. Am 24. Februar von 12 bis 14 Uhr und am 25. Februar von 15 bis 17 Uhr statt. Anrufe werden unter Telefon 0621/2 93 25 90 angenommen.

„Mit dem Angebot einer offenen Sprechstunde möchte die Kontaktstelle gerade Frauen in ihrer Berufsplanung in diesen schwierigen Zeiten proaktiv und unkompliziert unterstützen. Wir klären mit den Frauen, welche beruflichen Perspektivensie sie während und nach der Pandemie haben“, berichtet Beate Reichelstein, die mit Gabriele Daniel die Kontaktstelle leitet.

„Die Auswirkungen der Pandemie auf erwerbstätige Frauen, aber auch auf Frauen, die sich beruflich neu- oder umorientieren wollen, ihren Wiedereinstieg planen oder arbeitssuchend sind, waren und sind enorm“, ergänzt Gabriele Daniel.

Karriere zu Corona-Zeiten

Die derzeitige Mehrfachbelastung durch Schließung von Schulen und Kitas, Homeoffice, einen drohenden Jobverlust oder Kurzarbeit wiegt für Frauen besonders schwer. „Sorge- und Erwerbsarbeit gleichzeitig zu bewältigen, das bedeutet für viele Familien – und hier vor allem für die Frauen – eine große Herausforderung, denn auch ohne Corona wird die unbezahlte Sorgearbeit überwiegend von Frauen übernommen“, sagt Beraterin Johannah Ilgner. Aus diesem Grund arbeiten Frauen häufiger in Teilzeit und zahlen dadurch weniger in die Altersvorsorge ein. Zudem gehören viele Berufe der bezahlten Sorgearbeit zu den schlechter bezahlten, beispielsweise Sozial- und Pflegeberufe oder Berufe im Reinigungsgewerbe. zg