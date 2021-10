Was sollen eigentlich diese Leuchtzahlen?

Wisst ihr von der Zeitung, was die Leuchtzahlen auf dem Pfaudler-Gebäude bedeuten? Das hat uns eine Leserin gefragt und natürlich haben wir dem Pressesprecher des Unternehmens die Frage weitergereicht. Herbert Rabl antwortete prompt: Die in Leuchtschrift angezeigten Zahlen und die Anzeige läuft seit dem 29. September um 20.30 Uhr. Es handelt sich um eine Intervention der Künstler, die vom Investor Epple Bau beauftragt sind, das Projekt zu begleiten, ins Werk gesetzt wurde. Damit wollen die Künstler einen Spannungsbogen erzeugen, der beim offiziellen Kunst-Opening am Sonntag, 17. Oktober, aufgelöst werden soll. jüg/Bild: Lenhardt

