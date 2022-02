Was tun, wenn das Kind im Netz gemobbt wird?

Das Internet hat unser Zusammenleben in den zurückliegenden Jahren revolutioniert. Zunächst war es als Datenautobahn gedacht, aber mittlerweile ist es zu einer Plattform geworden, in der unter anderem auch viele Gefahren lauern, fast das Bündnis gegen Cybermobbing in einer Pressemitteilung zum „Tag des sicheren Internets“ zusammen. Im Netz wird gelebt, geliebt, gearbeitet, gelernt, informiert, Freundschaften geschlossen, Werte vermittelt und vieles mehr. Die Faszination ergreift Menschen aller Gesellschaftsschichten und Altersgruppen. Aber insbesondere Jugendliche verbringen heute einen immer größeren Teil ihrer Zeit online.

Das Internet ist für viele Menschen zum Lebensraum geworden: Homeoffice, Homeschooling, Online-Konferenzen – reale Welten verbinden sich mit der Virtualität. Viele Jugendliche, aber auch Erwachsene können heutzutage Gefangene im Netz werden. Oftmals spielen sich viele ihrer Lebensinhalte im Netz ab und werden davon bestimmt. Auf dieser Grundlage hat sich das Mobbing von der Straße, dem Arbeitsplatz oder der Schule auch ins Internet verlagert und das Phänomen Cybermobbing ist entstanden. Fabian Herr vom Bündnis gegen Cybermobbing weiß um die Symptome, die darauf hinweisen, dass Kinder möglicherweise unter Cybermobbing leiden: „Dies äußert sich zum Beispiel durch gedrückte Stimmung, Leistungsabfall in der Schule, aber auch Magen- und Kopfschmerzen oder Essschwierigkeiten.“ Besteht ein solcher Verdacht, finden Eltern nicht immer das adäquate Mittel, um hier zu helfen. Das Bündnis gegen Cybermobbing hat sich daher zur Aufgabe gemacht, hierbei Abhilfe zu schaffen. Dabei wurde die Lego GmbH mit ihren Spielexperten ins Boot geholt. Es werden Webinare angeboten, in denen Eltern erfahren, wie sie spielerisch mit ihren Kindern über Cybermobbing ins Gespräch kommen können. kaba

Rund zwei Millionen Schüler in Deutschland sind Statistiken zufolge von Cybermobbing betroffen.

Info: Einen Audiobeitrag zum Thema gibt es am Artikel unter www.schwetzinger-zeitung.de

